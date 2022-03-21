Психолог рассказала о главных причинах хронической усталости

Чувство усталости, вызванное тяжелой и напряженной работой, считается нормальным состоянием. Но иногда усталость перерастает в хроническую, и причиной этому может быть не нагрузка, а скрытые заболевания.

О причинах хронической усталости рассказала психолог из Института исследований стресса, факультета психологии в Стокгольмском университете Анна Андреассон, передает Expressen.

Хроническую усталость могут вызывать разные болезни: стрессовое переутомление при отсутствии отдыха, гормональные нарушения, инфекционные заболевания, воспалительные процессы, недоедание, психические заболевания, проблемы со сном и другие.

Продолжительное чувство разбитости возникает и при постковидном синдроме. Иммунная активация — частая причина усталости. К ней могут привести как инфекция, так и аутоиммунное заболевание, к примеру, ревматоидный артрит.

Кроме того, хроническая усталость появляется при постоянном недоедании.

У женщин слабость может происходить на фоне дефицита железа из-за кровопотери во время менструаций, особенно при обильных и болезненных кровотечениях.

Важно также обследоваться и проверить уровень гормонов щитовидной железы, от работы которой зависит скорость обмена веществ. Если он замедлен, человек начинает быстро уставать, мерзнуть, набирать вес, испытывать апатию.

Следующей причиной является сахарный диабет. При диабете первого типа сильная усталость сопровождается жаждой и обильными мочеиспусканиями. При диабете второго типа усталость не такая сильная, но постоянная.

Хроническая усталость зачастую наступает вместе с депрессией. Болезнь может обостряться осенью и зимой из-за нехватки солнечного света.

Наконец, разбитое состояние всегда идет рука об руку с синдромом переутомления. Он наступает, когда человек долгое время живет в стрессе и у него нет возможности качественно отдохнуть.

Чтобы справиться с этим состоянием и не допустить его, психолог посоветовала больше отдыхать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сигареты и алкоголь способствуют появлению жира на животе.