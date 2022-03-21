Диетолог: сигареты и алкоголь способствуют появлению жира на животе

Диетолог Сафа Камран призвала отказаться от алкоголя и сигарет, которые способствуют появлению висцерального жира.

Об этом сообщает американский портал Eat This, Not That. По словам специалиста, к появлению жира на животе может привести не только нездоровая диета, но и вредные привычки. Риск накопления висцерального жира повышает курение сигарет. Это происходит из-за вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме, от которых страдает не только здоровье, но и фигура.

Кроме того, к появлению лишних килограммов приводит регулярное употребление алкоголя. Чем больше человек пьет, тем труднее будет сбросить вес и не набрать его снова.

Также жир на животе начинает накапливаться при сидячем образе жизни. Чтобы этого избежать, нужно ежедневно двигаться. Можно выбрать, к примеру, ходьбу или езду на велосипеде.

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