Врач предупредила россиян о смертельной опасности снотворных

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева предупредила, что большинство снотворных препаратов обладают успокоительным действием, из-за чего дыхание человека во сне может подавляться.

Медик отметила в разговоре с URA.RU, что снотворное следует принимать только по назначению врача, поскольку большая часть этих препаратов обладают седативным действием. Это позволяет расслабить психику и снять тревогу, но одновременно с этим лекарство расслабляет мышцы и подавляет дыхание, поэтому для выбора препарата нужно обратиться к врачу.

Царева также предупредила, что длительное применение снотворных может перерасти в в зависимость.

«Есть препараты, которые выводятся за полчаса, а есть такие, что могут находиться в организме после приема одной таблетки до трех суток, и чем дольше этот период, тем больше вероятность возникновения зависимости. И бывает так, что при развитии симптома увеличение дозировки может не дать результат, человек примет до 10 таблеток, но так и не решит проблему со сном», — объяснила врач.

Поэтому при проблемах со сном в первую очередь следует обратиться к психологу и обойтись без лекарств, добавила Царева.

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