Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 22 марта пробки оцениваются в 5 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

На юге города «пожелтели» Народная улица, часть проспекта Большевиков и Дальневосточный проспект, далее мост Володарского. Пробки образовались на Витебском и Московском проспектах.

Затруднено движение по КАД в районе Уткиной Заводи, на съезде в районе Большого Обуховского моста — авария.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.