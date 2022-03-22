Пенсионный фонд России пояснил, кому положена прибавка к пенсии с 1 апреля

С 1 апреля некоторые жители Российской Федерации смогут получать социальные и государственные пенсии в увеличенном размере. Индексация выплат составит 8,6 процента, и она коснется не только пожилых граждан, передает «Прайм».

Размер выплат пересматривается государством ежегодно, при этом прибавка зависит от темпов удорожания жизни населения. В расчет принимаются темпы роста прожиточного минимума за минувший год. Как сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, увеличение пенсий охватит порядка 4 миллионов человек.

Она напомнила, что пенсии регулярно получают не только пенсионеры, но и дети с ограниченными возможностями. Еще есть участники Великой Отечественной войны, которым полагаются и страховые, и государственные пенсии. Кроме того, сразу две пенсии положены инвалидам, получившим ущерб здоровью из-за военной травмы.

Индексации необходимы для того, чтобы пенсионная система работала эффективно. Обеспечивать ее нормальное функционирование – одна из важнейших задач правительства, что закреплено Конституцией ч. 6, ст.75.

Ранее сообщалось, что в этом году российские неработающие пенсионеры получат весьма внушительную прибавку к пенсии – индексация составит 8,6 процентов, хотя изначально в ходе обсуждений планировалось поднять ее всего на 7,7 процента. К тому же в этом году утверждена возможность делать внеплановая индексация, чтобы пенсии граждан хоть немного успевали за рекордным ростом инфляции.

Внеплановые индексации пенсий по старости и других выплат стали возможны после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего распоряжения. Это одна из комплекса мер, призванных улучшить финансовое положение граждан, которые больше всего страдают от нестабильной экономической ситуации в стране.