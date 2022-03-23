В Госдуме предположили, что рост цен на бумагу способствует популярности переработки макулатуры

Рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По мнению Гутенева, бизнес вторичной переработки макулатуры может быть более выгодным. Председатель отметил, что когда растут цены на готовую продукцию, сырье становится более дефицитным, соответственно, его заготовка больше ценится и становится более рентабельной. Об этом эксперт поделился с «Газетой.ру».

Гутенев подчеркнул, что через какое-то время станет более выгодна не только вторичная переработка мусора, но и ее стимулирование. Такой расклад дел может случиться, если цены будут находиться на высоких уровнях.

Бумага подорожала из-за ажиотажного спроса, на котором зарабатывают «нечестные на руку дельцы», заметил эксперт. При этом отбеливатель России закупала за рубежом, тут нужны новые контракты с альтернативными поставщиками, но председатель выступает против введения элементов регулирования в этом секторе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что недостатка муки в Северной столице и Ленобласти ждать не стоит, заверили жителей. В случае необходимости поставка муки может быть увеличена, но пока этого не требуется.