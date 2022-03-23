В Госдуме предположили, что рост цен на бумагу способствует популярности переработки макулатуры

В Госдуме предположили, что рост цен на бумагу способствует популярности переработки макулатуры
В Госдуме предположили, что рост цен на бумагу способствует популярности переработки макулатуры. Фото: Pixabay

Рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По мнению Гутенева, бизнес вторичной переработки макулатуры может быть более выгодным. Председатель отметил, что когда растут цены на готовую продукцию, сырье становится более дефицитным, соответственно, его заготовка больше ценится и становится более рентабельной. Об этом эксперт поделился с «Газетой.ру».

Гутенев подчеркнул, что через какое-то время станет более выгодна не только вторичная переработка мусора, но и ее стимулирование. Такой расклад дел может случиться, если цены будут находиться на высоких уровнях.

Бумага подорожала из-за ажиотажного спроса, на котором зарабатывают «нечестные на руку дельцы», заметил эксперт. При этом отбеливатель России закупала за рубежом, тут нужны новые контракты с альтернативными поставщиками, но председатель выступает против введения элементов регулирования в этом секторе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что недостатка муки в Северной столице и Ленобласти ждать не стоит, заверили жителей. В случае необходимости поставка муки может быть увеличена, но пока этого не требуется.

бумага Владимир Гутенев макулатура Россия рост цен


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразилось почти 474 млн человек
Эксперт объяснил, почему пожилые россияне бросились скупать сахар
Врач рассказал о риске развития рака легких у жителей мегаполисов
Песков объяснил, при каком условии Россия применит ядерное оружие
Военный комиссариат Петербурга призовет 2700 человек весной 2022 года
Российским пенсионерам рассказали, кто может ждать выплат с повышенной ...
Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года
К офтальмологам петербургской больницы №2 ввели дозированную запись из-за ...