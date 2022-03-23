ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в РФ

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отреагировала на жалобы россиян на резкий рост цен на офисную бумагу.

Как сообщается в Telegram-канале ФАС, из-за резкого роста цен служба намерена проверить производителей офисной бумаги.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении.

Бумага для принтера резко подорожала в последние недели на фоне западных санкций против РФ. Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФАС проверит цены на продукцию компаний Pepsi и Coca-Cola.