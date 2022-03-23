ФАС проверит цены на продукцию компаний Pepsi и Coca-Cola

ФАС проверит цены на продукцию компаний Pepsi и Coca-Cola
PepsiCo и Coca-Cola ранее сообщали, что уходят с российского рынка. Фото: pixabay

Некоторое время назад обе компании заявили о приостановке своей работы на территории России.

Федеральная антимонопольная служба проверит стоимость продукции Pepsi, Coca-Cola и товаров Procter & Gamble (P&G). Соотвествующее обращение подготовил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, сообщают «Известия».

Так, компания P&G заявила о росте цен примерно на 43 процента. Продукты Coca-Cola также стали стоить для россиян гораздо дороже. Газировка на 15 процентов, соки — на 19, кофе — на 30.

Такое же решение приняла и организация PepsiCo. Напитки, снеки подорожают на 19 процентов, а «молочка» — на 13,7.

Procter and Gamble в РФ объясняют увеличение цен нестабильной ситуацией на рынке, трудностями с доставкой, подорожанием сырья, а также влиянием курсов иностранных валют.

В ФАС сообщили, что обращение рассмотрят. При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%.

Coca-Cola Pepsi рост цен фас


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Володин назвал историческим решение об отказе от расчетов в долларах и евро ...
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге