ФАС проверит цены на продукцию компаний Pepsi и Coca-Cola

PepsiCo и Coca-Cola ранее сообщали, что уходят с российского рынка. Фото: pixabay

PepsiCo и Coca-Cola ранее сообщали, что уходят с российского рынка. Фото: pixabay

Некоторое время назад обе компании заявили о приостановке своей работы на территории России.

Федеральная антимонопольная служба проверит стоимость продукции Pepsi, Coca-Cola и товаров Procter & Gamble (P&G). Соотвествующее обращение подготовил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, сообщают «Известия».

Так, компания P&G заявила о росте цен примерно на 43 процента. Продукты Coca-Cola также стали стоить для россиян гораздо дороже. Газировка на 15 процентов, соки — на 19, кофе — на 30.

Такое же решение приняла и организация PepsiCo. Напитки, снеки подорожают на 19 процентов, а «молочка» — на 13,7.

Procter and Gamble в РФ объясняют увеличение цен нестабильной ситуацией на рынке, трудностями с доставкой, подорожанием сырья, а также влиянием курсов иностранных валют.

В ФАС сообщили, что обращение рассмотрят. При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%.