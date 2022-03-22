С апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%

С апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%
С апреля в России цены на продукты от Nestle и Unilever могут взлететь до 40%. Фото: Pixabay

Лакомиться шоколадом и кофе по старым ценам россиянам осталось не так долго: предполагается, что уже с первого числе следующего месяца цены на продукцию могут повыситься до 40%.

Речь идет о двух известных компаниях: Nestle, которая уже предупредила партеров о повышении стоимости на свои продукты 15 марта, и Unilever, информировавшая ритейлеров о грядущих изменениях. Об этом пишут «Известия», которые ознакомились с документами, подтверждающими решение компаний.

Теперь, с 1 апреля, кофе и кофейные напитки от Nescafe подорожают до 40%, бренды Dolce Gusto и Starbucks поднимутся в цене до 30%. Коснутся перемены и детского питания, такого как Gerber, Nan Optipro, Nestogen, которое увеличится в цене от 20 до 30%, а какао и напитки Nesquik россияне смогут приобрести за цену, увеличившуюся на 20-25%. Производитель запросит больше и за готовые завтраки, — Cini Minis, Fitness, Kosmostars, — здесь цена изменится от 20 до 30%. Шоколадная продукция, в свою очередь, станет доступна за повышенную до 25% цену.

Изготовитель Nestle рассказал, что за март 2022 года произошло вынужденное столкновение с сильным изменением ситуации на рынке, а также с логистическими затруднениями при поставке продукции, упаковки и сырья. По словам компании, даже сейчас риск перебоев при исполнении заказов никуда не делся, но меры по недопуску этого уже принимаются: восстанавливаются цепочки поставок, решаются сложности с доступностью продукции с целью продажи.

Кроме того, немаловажными стали факторы, которые влияют на себестоимость продуктов, например, ослабление рубля до исторических минимумов за первые недели марта. При этом на рынках сырья и упаковки продолжается рост стоимости, заметили в Nestle, логистика также меняется в большую сторону.

В компании Unilever заявили о подорожании пищевой и косметической продукции, бытовой химии, а также мороженого от 10 до 45% также с 1 апреля. Конкретные бренды не называются, но в России производитель известен по продукции Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.

Тут на увеличение цен повлияли почти аналогичные факторы тем, что привели в Nestle. Unilever сообщила, что динамика изменения валютного курса, рост затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации сильно повлияли на ситуацию с их продукцией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские кофейни из-за проблем с логистикой начинают поднимать цены на продукцию. В частности, дорожает кофе.

Nestle Unilever кофе подорожание Россия шоколад


 

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