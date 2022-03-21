Петербургские кофейни увеличивают цены из-за трудностей с доставками

Кофейни Северной столицы на фоне проблем с логистикой начинают поднимать цены на продукцию. В частности, дорожает кофе.

Эксперты рассказывают, что кофе поставляется через море, а после поездами и на грузовиках, но в порты Черного моря его доставка сейчас затруднительна. Также отмечается, что производители кофе продают его в долларах, а курс рубля при этом остается нестабильным. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Совладелец заведения «Просто вино», «Больше кофе!» Николай Готко рассказал, что цены на кофе в петербургских кофейнях уже начали поднимать, но при этом общепит старается сдерживать цены.

По словам Готко, повышение цены коснулось только зерен на полках, которые продаются в заведениях, но при этом цены за чашку кофе сохраняются.

Основатель кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов заметил, что в случае, если прежняя логистика не вернется в норму, то даже перевозки через Армению и Казахстан не смогут значительно повлиять на индустрию, так как это долго и дорого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рестораторы выделили главные проблемы, возникшие на фоне действующих санкций в отношении России.