Российские рестораторы рассказали о нехватке некоторых продуктов

Российские рестораторы выделили главные проблемы, возникшие на фоне действующих санкций в отношении РФ, среди которых договоры на поставку продуктов с российскими фермами, а также дефицит овощей, зелени и рыбы.

Эксперты рассказали, что сейчас особенно затрудняет работу российских ресторанов, и в чем заключается сложность договоренности на поставку продукции. Об этом пишет агентство «Прайм».

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил на пресс-конференции, что продолжать работу с местными фермерами трудно из-за того, что некоторым из них неинтересно работать с каждым отдельным рестораном. У части фермеров присутствует желание сразу вырасти в гигантского производителя и прийти на полки супермаркетов, отметил эксперт. При этом получается это у них не очень хорошо.

Таким образом, складывается ситуация, что предложения белорусских креветок, белорусских мидий и пармезана выигрывают, так как качество при этом хорошее и нет необходимости доказывать фермеру, что показанная изначально продукция была другого качества, размышляет Бухаров.

«Это все очень влияет, так как рынок маленький, мы быстро реагируем и четко понимаем. Опыт у нас есть», — заявил эксперт.

В свою очередь омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал, что в отрасли сейчас есть проблемы с импортозамещением.

По словам Миронова, ресторана на сегодняшний день испытывают нехватку овощей и салатов, так как в России не достаточно теплиц для их выращивания. В сельском хозяйстве ниша теплиц развита не достаточно.

Кроме того, по мнению эксперта, российским рестораторам не хватает рыбы. При этом он добавил, что мясо производится в огромном количестве, курица и свинина есть. Удивительно то, что Россия окружена морями и океанами, поэтому должно быть много рыбы, но есть необходимость в покупке чилийского лосося, турецкого сибаса и дорада, заметил специалист.

Миронов рассказал, что в России есть минтай, треска, палтус, но лососевых нет вообще, кроме перемороженной горбуши. По мнению эксперта, на Дальнем Востоке ловится лучшая рыба в мире — чавыча, дикий лосось, нерка, кижуч, — при этом 100% чавычи скупают азиатские партнеры, а мелкая рыба остается на локальный рынок.

По мнению омбудсмена, правительство страны могло бы стимулировать рыбаков продавать рыбу не в Азию, а в Россию. Нужно выстраивать логистические цепочки, поставщиков, работать с ресторанами, магазинами, чтобы граждане переходили на российскую рыбу, отказываясь от импортной, заключил эксперт.

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