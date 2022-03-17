Специалисты рассказали, как индустрия красоты в России выживает в условиях роста цен до 60%

Специалисты рассказали, как индустрия красоты в России выживает в условиях роста цен до 60%
Специалисты рассказали, как индустрия красоты в России выживает в условиях роста до 60%. Фото: unsplash

С 24 февраля в сфере индустрии красоты наблюдается повышение цен от 30 до 60%, при этом эксперты заверили, что рынок старается сохранить цены на услуги несмотря на рост себестоимости материалов.

Специалисты индустрии красоты рассказали, как салоны и парикмахерские справляются с дефицитом на рынке и о том, когда граждане могут отказаться от косметического ухода. Об этом пишет «АБН».

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и владелица сети парикмахерских «Бигуди» Лялья Садыкова заявила, что цены поднялись в цене на 30-60% в зависимости от страны-производителя. Российские компании в этом плане тоже не стали исключением, так как используют импортное сырье.

Специалисты сообщают, что дефицит продукции на складах уже ощутим, но бизнес предполагает, что подобная ситуация может быть связана с тем, что склады могут не справляться с отгрузкой в регионы, так как продукция в Северную столицу шла из Москвы.

Владелец салонов Paul Mitchel Дмитрий Лавров рассказал об еще одной главной проблеме индустрии красоты. Сейчас уже приходится искать альтернативу позициям, которых коснулся дефицит. В частности, речь идет об американских, немецких, итальянских и французских брендах.

Лавров подчеркнул, что на создание новых логистических цепочек как минимум потребуется не меньше двух или трех месяцев, а за это время склады станут полностью пустыми, и мастера не смогут выбирать косметику, с которой можно работать. Все сведется к тому, что предложат.

Садыкова заметила, что стабилизация цен на расходники и косметику зависит от стабилизации курса валют. Однако возвращения цен к их докризисному уровню, к сожалению, не прогнозируется.

Еще одной проблемой в отрасли красоты с 2020 года остается дефицит кадров. В связи с этим вопрос о сокращении персонала, по словам Садыковой, не стоит вовсе.

Специалисты заверили, что несмотря ни на что специалисты стараются сохранить цены на услуги. Таким образом, владельцы салонов готовы терять в прибыли, но до последнего не планируют поднимать стоимость услуг.

Также эксперты рассказали о ситуации с оттоком посетителей. В женских салонах, по словам Лаврова, его не наблюдается, а вот в мужском сегменте ситуация может повернуться совсем другой стороной.

При всех сложившихся проблемах эксперт заключил, что наладить поставки — это не забота клиента и персонала, а задача директоров и владельцев салонов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что концертная индустрия в России оказалась под угрозой. Если раньше в этом свою роль играла пандемия коронавируса, то теперь удар пришел со стороны санкций.

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