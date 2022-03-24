Стало известно, когда стабилизируются цены на бумагу в России

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова рассказала, что ситуация с дефицитом офисной бумаги нормализуется после того, как будут налажены поставки хлората натрия или аналогичного отбеливателя.

«Скорость стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить поставки хлората натрия из других стран, либо внести изменения в процесс производства и использовать альтернативные отбеливатели», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что ситуация со временем должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста цен ФАС намерена проверить производителей офисной бумаги.

Бумага для принтера резко подорожала в последние недели на фоне западных санкций против России. Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.