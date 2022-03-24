Стало известно, когда стабилизируются цены на бумагу в России

Стало известно, когда стабилизируются цены на бумагу в России
Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова рассказала, что ситуация с дефицитом офисной бумаги нормализуется после того, как будут налажены поставки хлората натрия или аналогичного отбеливателя.

«Скорость стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от того, насколько быстро и эффективно удастся наладить поставки хлората натрия из других стран, либо внести изменения в процесс производства и использовать альтернативные отбеливатели», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что ситуация со временем должна стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста цен ФАС намерена проверить производителей офисной бумаги.

Бумага для принтера резко подорожала в последние недели на фоне западных санкций против России. Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

бумага офисная бумага рост цен


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
Опрос: четверть россиян признались в «закупках на черный день»
Иномарка вылетела в кювет на трассе у Тосно
Стало известно, когда стабилизируются цены на бумагу в России
Спрос на дебетовые карты «Мир» в марте вырос в три раза
В Кузбассе на шахте «Осинниковская» произошло обрушение
Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов
На Приморском проспекте дотла сгорела иномарка
Renault приостанавливает работу завода в России