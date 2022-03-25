Пенсионерам рассказали, какая справка может увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

Пенсионерам рассказали, какая справка может увеличить пенсию на 4 тыс. рублей
Для выплаты необходимо предоставить справку. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Справка поможет получить пожилым россиянам дополнительные деньги.

Пенсионный Фонд России начал принимать заявления, которые сделают пенсию жителям РФ на 4 тыс. рублей больше. Об этом рассказал пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает Primpress

Люди в возрасте могут рассчитывать на повышение выплат, если ПФР включит в их трудовой страж ранее неучтенный периоды работы. Позволить воспользоваться шансом может справка из пенсионного дела человека.

«В этой справке будут прописаны периоды стажа, которые были учтены фондом при назначении пенсии. Соответственно, если какие годы или месяцы выпали и не попали в итоговый список, нужно добиваться пересмотра дела», – объяснила Киреева.

Также специалист добавила, что сумма прибавки высчитывается в индивидуальном порядке. Случается, что она может составлять даже 4 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист рассказал россиянам, как получить максимальную пенсию. Выплаты могут достигать 110 тыс. рублей.

выплаты пенсионеры пфр Россия справка


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
На месте комплекса защитных сооружений «Горская» могут возвести IT-деревню
Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ, подписанного в 90-х
В Ленобласти коронавирус подхватил еще 203 человека
Пенсионерам рассказали, какая справка может увеличить пенсию на 4 тыс. рублей
В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 25 человек
Поезда «Аллегро» перестанут ходить между Санкт-Петербургом и ...
Минздрав опроверг смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского
В Московском районе сбили двух шестиклассниц, переходивших дорогу в ...