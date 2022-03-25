Пенсионерам рассказали, какая справка может увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

Справка поможет получить пожилым россиянам дополнительные деньги.

Пенсионный Фонд России начал принимать заявления, которые сделают пенсию жителям РФ на 4 тыс. рублей больше. Об этом рассказал пенсионный эксперт Анастасия Киреева, передает Primpress

Люди в возрасте могут рассчитывать на повышение выплат, если ПФР включит в их трудовой страж ранее неучтенный периоды работы. Позволить воспользоваться шансом может справка из пенсионного дела человека.

«В этой справке будут прописаны периоды стажа, которые были учтены фондом при назначении пенсии. Соответственно, если какие годы или месяцы выпали и не попали в итоговый список, нужно добиваться пересмотра дела», – объяснила Киреева.

Также специалист добавила, что сумма прибавки высчитывается в индивидуальном порядке. Случается, что она может составлять даже 4 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист рассказал россиянам, как получить максимальную пенсию. Выплаты могут достигать 110 тыс. рублей.