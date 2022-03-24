До 110 тыс. рублей: юрист рассказал россиянам, как получить максимальную пенсию

До 110 тыс. рублей: юрист рассказал россиянам, как получить максимальную пенсию
Пенсия может достигать 40 тыс. рублей. Фото: Pixabay.com

Жители РФ могут обеспечить себе комфортную жизнь в старости.

Однако до этого, как сообщает «Комсомольская правда», придется потрудиться.

О том, как получать максимальный размер пенсии рассказал юрист Любовь Шурыга. По ее словам, чтобы без опаски выйти на пенсию, лучше устроиться на военную или гражданскую службу. Кроме того, можно раньше начать формировать собственные пенсионные накопления.

Как объяснил эксперт, в России есть лимит на размер зарплаты, с которой происходит увеличение пенсионного коэффициента, которое, в свою очередь, влияет на размер будущей пенсии. В данный этот показатель равен 110 тыс. рублей.

Выходит, что жители России, получающие такую плату труда или выше могут только копить ее излишки, чтобы воспользоваться ими в пожилом возрасте.

Так, если всю свою трудовую деятельность человек будет получать в среднем 110 тыс. рублей в месяц, то его пенсия будет равняться примерно 40 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1966 года рождения объяснили, как получить разом солидную выплату.

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