Российским пенсионерам 1966 года рождения объяснили, как получить разом солидную выплату

В ПФР пояснили, кто имеет право на выплату. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ПФР пояснили, кто имеет право на выплату. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Рассчитывать на денежную выплату от Пенсионного фонда Российской Федерации могут те граждане, которые родились в 1967 году или позже.

Речь идет о мужчинах 1953–1966 годов рождения и женщинах 1957–1966 годов рождения. Граждане должны были официально работать с 2002 по 2004 года, передает «Российская газета».

Кроме того, выплата также полагается участникам программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую закончилось 31 декабря 2014 года.

Средства жителям РФ выдает Пенсионный Фонд или негосударственный пенсионный фонд.

Прийти в Фонд с заявлением можно по достижению возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам с детьми ПФР перечислит по 10 тыс. рублей с 25 марта.