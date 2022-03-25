В России рост цен на бумагу для печати объяснили разницей в спросе и предложении

В России рост цен на бумагу для печати объяснили разницей в спросе и предложении. Фото: pixabay

В России рост цен на бумагу для печати объяснили разницей в спросе и предложении. Фото: pixabay

Эксперты предположили, что ситуация с бумагой для печати в России сложилась из-за ажиотажа на продукцию.

Представители Монди СЛПК, занимающиеся упаковкой бумаги «Снегурочка», и Светогорского целлюлозно-бумажного комбината заявили, что непосредственного увеличения стоимости офисной бумаги у них не было. Об этом пишут «Известия».

По словам Светогорского ЦБК, цена возросла из-за несоответствия в спросе и предложении. Предприятие надеется, что когда поступят новые объемы продукции, ажиотаж на бумагу спадет.

Исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка Дмитрий Долгов предположил, что повышенный спрос на бумагу мог появиться после информации о дефиците отбеливателя, который закупается преимущественно в Европе.

Специалист подчеркнул, что партнёры российских производителей бумаги из Европы не отказались от своих обязательств. При этом существуют общие трудности в некоторых поставках, что вызвало риски искусственного дефицита. Такая ситуация повлекла за собой ажиотажный спрос у жителей России.

В Минпромторге также заметили, что ситуация наладится в ближайший месяц на основании того, что российские производители в состоянии обеспечить страну бумагой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день произошло закономерное удорожание бумаги. Отмечается, что для восстановления прежних объемов производства требуются бесперебойные поставки реагентов, в частности, хлората натрия.