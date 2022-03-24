Эксперт рассказала, как Россия может решить проблему с офисной бумагой

В России начала повышаться стоимость офисной бумаги. Продукт выпускают местные производители, однако реагенты для производства приобретались за границей, сообщает РИА «Новости».

В сложившейся ситуации произошло закономерное удорожание бумаги. Отмечается, что для восстановления прежних объемов производства требуются бесперебойные поставки реагентов, в частности, хлората натрия. Пока его не начнут ввозить в достаточных количествах или не найдут альтернативу европейскому сырью, ситуация не стабилизируется.

Как сообщила руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова, хлорат натрия нужен для отбеливания бумаги. По сложившейся практике химикаты для российского бумажного производства поставляла компания Kemira (Финляндия), но из-за западных санкций сотрудничество временно прекратилось.

Вероятно, кризис на рынке офисной бумаги будет преодолен, когда отбеливатель начнут закупать у новых поставщиков. Ими могут стать китайские партнеры, но не исключено и то, что технология производства будет изменена и отечественные производители найдут другой способ получения бумаги нужного цвета.

Можарова пояснила, что в РФ имеются свои мощности для изготовления реагентов. Но пока их недостаточно, чтобы полностью восполнить дефицит химикатов, возникший после ухода финских поставщиков с рынка.

Эксперт указала и на другие факторы, которые позволят быстрее справиться с проблемой нехватки химиката. Это разумное потребление, поддержка экологических проектов, повсеместный электронный документооборот и выпуск более экологичной бумаги без использования реагентов.

Ранее сообщалось, что на днях пачка офисной бумаги рекордно подорожала. Например, на «Вайлдберриз» ее цена возросла почти в пять раз по сравнению с ценой, установленной две недели назад.