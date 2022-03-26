ГИБДД просит петербургских автомобилистов быть внимательными в метель

ГИБДД просит петербургских автомобилистов быть внимательными в метель
Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

На Петербург и Ленинградскую область обрушилась непогода.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 26 марта.

Погоду в городе и 47-м регионе формирует антициклон. В настоящий момент в Северной столице бушуют метели. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно аккуратными на дороге.

Жителям области и города на Неве посоветовали в условиях плохой погоды точно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, а также боковой интервал.

Помимо этого ГИБДД рекомендует предупреждать других участников движения о своих маневрах заблаговременно, не совершать резких торможений, потому как дорога сейчас очень скользкая.

Быть начеку посоветовали и пешеходам.

«Не забывайте про световозвращатели — они эффективны не только в темное время суток, но и в условиях недостаточной видимости», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег.

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