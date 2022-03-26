ГИБДД просит петербургских автомобилистов быть внимательными в метель

На Петербург и Ленинградскую область обрушилась непогода.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 26 марта.
Погоду в городе и 47-м регионе формирует антициклон. В настоящий момент в Северной столице бушуют метели. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно аккуратными на дороге.
Жителям области и города на Неве посоветовали в условиях плохой погоды точно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, а также боковой интервал.
Помимо этого ГИБДД рекомендует предупреждать других участников движения о своих маневрах заблаговременно, не совершать резких торможений, потому как дорога сейчас очень скользкая.
Быть начеку посоветовали и пешеходам.
«Не забывайте про световозвращатели — они эффективны не только в темное время суток, но и в условиях недостаточной видимости», — говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег.