В воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег

В воскресенье, 27 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег, днем пройдет мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -3…-8 градусов, днем столбики термометров покажут -4…+1 градус. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».