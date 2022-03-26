В воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег

В воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 27 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег, днем пройдет мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -3…-8 градусов, днем столбики термометров покажут -4…+1 градус. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».

ленобласть метель погода


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог рассказала, какое природное явление повышает риск заражения ...
Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться на требования ...
За последние недели в России подешевели только огурцы
В петербургских школах отменили ряд коронавирусных ограничений
В воскресенье в Ленобласти ожидаются метель и снег
В Румынии погиб пилот при крушении спортивного самолета
Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Руднева
Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в России превышает ...