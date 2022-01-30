Накрывший Петербург снегопад продлится еще двое суток

Накрывший Петербург снегопад продлится еще двое суток
Город накроет снегопад. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В воскресенье, 30 января, в Петербурге ожидается облачная и ветреная погода, пройдет снег, закружат метели. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня город окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.

Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут от 0 до -5. Порывистый юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт. ст.

Снег различной интенсивности с перерывами продолжится в Санкт-Петербурге до вторника включительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 30 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Менее активно убираются в Калининском, Выборгском и Приморском районах.

михаил леус новости СПб погода


 

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