Выборгский и Приморский районы остались без уборки утром 30 января

Выборгский и Приморский районы остались без уборки утром 30 января
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 30 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах. Спецтехника активно работает и в Кировском, Московском, Фрунзенском и Невском районах.

Менее активно убираются в Калининском, Выборгском и Приморском районах. Уборка проводится и в отдаленных районах Петербурга: Пушкине, Колпино, Красном Селе и Сестрорецке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий в последний выходной января. Будет идти сильный снег, местами переходящий в метель.

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