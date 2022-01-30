В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий 30 января

В Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий в последний выходной января.

Так, в воскресенье. 30 января, в Северной столице и 47-м регионе будет идти сильный снег, местами переходящий в метель.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», юго-восточный ветер подует со скоростью 15-18 метров в секунду.

На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что версии председателя Комитета по благоустройству и Беглова по зимней уборке сильно расходятся. Председатель Комитета по благоустройству отметил, что в 2021 году финансирование на чистку снега составило только 70% от нормативного. Оказалось, что проблемные улицы, которые Вишневский указал в обращении, как будто бы «находятся в нормативном состоянии».