Версии председателя Комитета по благоустройству и Беглова по зимней уборке сильно расходятся

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский указал на разницу в версиях по срочной уборке снега с улиц Северной столицы. которые предоставили председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Был направлен запрос Пониделко, в котором спустя 20 дней появилась возможность увидеть, что власти Петербурга не могут использовать средства резервного фонда для того, чтобы нанять дополнительных работников для зимней уборки.

Кроме того, председатель Комитета по благоустройству отметил, что в 2021 году финансирование на чистку снега составило только 70% от нормативного. Оказалось, что проблемные улицы, которые Вишневский указал в обращении, как-будто бы «находятся в нормативном состоянии». Пониделко подчеркнул, что критерии для нормы оказались нестандартными, потому что некоторые из указанных территорий не убирались около 20 дней.

«Да, за 20 дней что-то убрали, что-то само растаяло. Но часть из перечисленных улиц, о чем мне писали три дня назад жители, не убрана», — заявил председатель.

В тоже время сам Беглов утверждает, что денег на уборку города зимой выделяется столько. сколько нужно. Аналогичная ситуация с несоответствием слова градоначальника и реальности предстала перед жителями Петербурга еще в октябре 2021 года. Тогда Беглов утверждал, что город полностью готов к зиме, а закупленной техники достаточно, чтобы справиться со снежной стихией. На деле же улицы оказались заваленными большими кучами грязных сугробов и опасной наледью.

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