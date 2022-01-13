В Петербурге девочка упала головой в сугроб и сломала позвоночник

В Петербурге девочка упала головой в сугроб и сломала позвоночник
Девочка получила травмы при падении в сугроб. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

12-летнюю петербурженку госпитализировали в детскую больницу с переломом позвоночника.

Падение в сугроб для юной горожанки обернулось чудовищными последствиями, об этом сообщает Федеральное агентство новостей в четверг, 13 января.

Врачи города на Неве диагностировали ребенку закрытое повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и компрессионный перелом.

В настоящий момент неизвестно, каким образом подросток мог упасть головой в гору снега. Девочку пришлось доставить в городскую больницу, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы Северной столицы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы продолжают жаловаться на уборку города в зимний период. Огромные сугробы мешают не только пешеходам, но и создают аварийную ситуацию на трассах города.

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