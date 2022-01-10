«Голый лед»: петербуржцы пожаловались на заледенелую Сенную площадь

Жители Северной столицы продолжают жаловаться на уборку города в зимний период. Огромные сугробы мешают не только пешеходам, но и создают аварийную ситуацию на трассах города.

Свое недовольство происходящим горожане выражают в том числе в социальных сетях. Так, нечищеная обочина и выезды на дорогу на Лермонтовском проспекте значительно затруднили проезд для транспорта. Пешеходов же ждет гололед.

«Здесь пешеходам приходится еще и лавировать на неровном, скользком покрытии, чтобы его пройти», — сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург».

Из-за неубранного снега припаркованные автомобили заняли часть проезжей полосы. А на Сенной площади «голый лед прокатит вас прямиком в подземный переход, люди поскальзываются, идут очень медленно, стараются не упасть».

Напомним, в понедельник, 10 января, петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности из-за погодных условий. До 11:00 часов 11 января в городе на Неве будет очень холодно. Местами температура может опуститься до минус 20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницы Петербурга из-за гололеда ежедневно поступают по 20 пострадавших. Всего за время праздников из-за гололеда травмировалось около 180 петербуржцев.