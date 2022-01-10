Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности из-за погодных условий

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. Виной всему неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы в понедельник, 10 января.

По данным Росгидрометцентра России, с 03:00 и до 11:00 часов 11 января в городе на Неве будет очень холодно. Местами температура может опуститься до минус 20 градусов.

Петербуржцам посоветовали быть максимально осторожными и если есть такая возможность, воздержаться от поездок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столбики термометров в течение 10 января будут показывать -4…-6 градусов, однако к вечеру похолодает в до -10…-12 градусов. Согласно прогнозам, к утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до -16…-18°, а следующей ночью температура опустится ниже -20°.