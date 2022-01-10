В Петербург вернутся 20-градусные морозы

В Петербург вернутся 20-градусные морозы
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 10 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдёт небольшой снег. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в течение дня будут показывать -4…-6 градусов, однако к вечеру похолодает в до -10…-12 градусов.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

По прогнозам синоптика, к утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до -16…-18°, а следующей ночью температура опустится ниже -20°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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