В Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы

В Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов выпадет небольшой или умеренный снег.

Ветер северо-западного, западного направлений подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут -11…-13 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне -9…-11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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