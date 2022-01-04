Циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург

Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

На погодную ситуацию в городе повлияет приближающийся с северо-запада циклонический вихрь «Юмит».

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег, который в юго-западных районах области будет переходить в мокрый снег, и заметно повысит температуру, местами до слабых оттепелей», — сообщил синоптик.

Температура воздуха будет на уровне -1…-3 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о плохой погоде в воскресенье.