Петербуржцев МЧС предупредило о плохой погоде в 17 часов

В первый день Нового года в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в субботу, 1 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице будет дуть неприятный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

1 января, начиная с 17-20 часов, местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу, 1 января, в Петербурге температура воздуха начнет медленно снижаться. Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет гребень холодного антициклона, который лишь усиливается с северо-запада. Небо в городе на Неве затянется облаками, при этом прояснения все же случатся. Небольшой снег может пойти исключительно на востоке Петербурга. Кое-где будет гололедица.