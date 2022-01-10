В больницы Петербурга из-за гололеда ежедневно поступают по 20 пострадавших

За время праздников из-за гололеда травмировалось около 180 петербуржцев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За время праздников из-за гололеда травмировалось около 180 петербуржцев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В новогодние праздники в медучреждения Петербурга ежедневно госпитализировали около 20 человек, получивших травмы из-за падения на скользких улицах.

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал на пресс-конференции ТАСС, что всего за время праздников из-за гололеда травмировалось около 180 петербуржцев.

Лисовец отметил, это вдвое меньше, чем за новогодние праздники год назад. По словам чиновника, что все предыдущие годы ежедневно на скользких улицах травмировалось около 37 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять детей пострадали за новогодние праздники, катаясь на «ватрушках» в Петербурге. Некоторые получили компрессионный перелом позвоночника, из-за которого детям придется соблюдать полтора месяца постельного режима и еще полгода домашнего обучения.