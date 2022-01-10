Десять детей пострадали за новогодние праздники, катаясь на «ватрушках» в Петербурге

Десять детей пострадали за новогодние праздники, катаясь на &#171;ватрушках&#187; в Петербурге
К травматологам обращались с ушибленными пятками, травмами голеностопного сустава, предплечья. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

За новогодние каникулы к травматологам в Петербурге обратились 10 детей, пострадавшие в результате катания на «ватрушках».

Как сообщает городской комитет по здравоохранению, большинству травмированных детей от 9 до 12 лет. В Детскую городскую больницу №1 обращались с ушибленными пятками, травмами голеностопного сустава, предплечья. Некоторые получили компрессионный перелом позвоночника, из-за которого детям придется соблюдать полтора месяца постельного режима и еще полгода домашнего обучения.

В комздраве напомнили, что «ватрушки» не безопасны для катания. На них можно кататься только на особой трассе, но никак не на горке во дворе. Человек на «ватрушке» не может затормозить или избежать столкновения, но очень легко может вылететь и получить травмы.

Медики призвали петербуржцев не подвергать опасности свои жизнь и выбирать для катания управляемые санки-ледянки и безопасные горки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы получают тяжелые травмы на плохо убранных заледенелых дорогах города.

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