Петербуржцы получают тяжелые травмы на плохо убранных заледенелых дорогах города

За последние сутки, как минимум четыре человека получили тяжелые травмы на дорогах Северной столицы, которые покрыты неубранной коркой льда и снегом.

Заледенелые улицы стали причиной массовых травм петербуржцев. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах и на пресс-службу НИИ имени Джанелидзе.

Так, первого января в приемное отделение НИИ им. Джанелидзе доставили 70 человек с травмами разной степени тяжести, 2 января еще 57 человек, аналогичное число поступило 3 января, а четвертого добавилось еще 65. При этом отмечается, что после падения на улице было госпитализировано первого числа — 7 человек, второго — 4 человека.

За прошлую ночь в НИИ им. Джанелидзе поступила 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения с переломом левой ноги. Выяснилось, что она поскользнулась на пересечении Малодетскосельского проспекта и Батайского переулка. Госпитализация не потребовалась.

Еще один случай, который случился накануне, связан с 60-летней петербурженкой, которая поскользнулась днем у дома и сломала левое бедро. Еще одна 55-летняя женщина получила закрытый перелом левой лучевой кости, а на перекрёстке проспекта Науки и Софьи Ковалевской на дорожном льду упала пациентка 1935 года рождения. Ее привезли в больницу Петра Великого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 55 административных дел возбудили в Петербурге из-за плохой уборки снега и мусора на новогодних выходных.