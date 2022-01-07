Петербуржцы получают тяжелые травмы на плохо убранных заледенелых дорогах города

Петербуржцы получают тяжелые травмы на плохо убранных заледенелых дорогах города
Петербуржцы получают тяжелые травмы на плохо убранных заледенелых дорогах города. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

За последние сутки, как минимум четыре человека получили тяжелые травмы на дорогах Северной столицы, которые покрыты неубранной коркой льда и снегом.

Заледенелые улицы стали причиной массовых травм петербуржцев. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах и на пресс-службу НИИ имени Джанелидзе.

Так, первого января в приемное отделение НИИ им. Джанелидзе доставили 70 человек с травмами разной степени тяжести, 2 января еще 57 человек, аналогичное число поступило 3 января, а четвертого добавилось еще 65. При этом отмечается, что после падения на улице было госпитализировано первого числа — 7 человек, второго — 4 человека.

За прошлую ночь в НИИ им. Джанелидзе поступила 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения с переломом левой ноги. Выяснилось, что она поскользнулась на пересечении Малодетскосельского проспекта и Батайского переулка. Госпитализация не потребовалась.

Еще один случай, который случился накануне, связан с 60-летней петербурженкой, которая поскользнулась днем у дома и сломала левое бедро. Еще одна 55-летняя женщина получила закрытый перелом левой лучевой кости, а на перекрёстке проспекта Науки и Софьи Ковалевской на дорожном льду упала пациентка 1935 года рождения. Ее привезли в больницу Петра Великого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 55 административных дел возбудили в Петербурге из-за плохой уборки снега и мусора на новогодних выходных.

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