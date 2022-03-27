В Минпромторге заявили, что в России смогут заняться аналогами западных лекарств

В Минпромторге заявили, что в России смогут заняться аналогами западных лекарств
В Минпромторге заявили, что в России смогут заняться аналогами западных лекарств. Фото: администрация Президента

В случае отказа иностранных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов в Россию страна может заняться производством собственных аналогов.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Российская Федерация хочет приобретать лекарства, но в случае если такой вариант будет невозможен, используются другие методы, например, налаживание собственного производства западных аналогов. Об этом пишут РИА Новости.

Мантуров сообщил, что в 2020 году одна из зарубежных компаний решила продавать в Россию препарат против коронавирусной инфекции за 480 долларов за флакон. Снизить цену до нормальной отказались, тогда российская сторона пошла на принудительное лицензирование, после чего перешла на самостоятельное производство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что запас лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в России превышает потребность на пять с половиной месяцев.

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