Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в России превышает пятимесячную потребность

Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в России превышает пятимесячную потребность
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что запас лекарств для льготных категорий граждан в России превышает потребность на пять с половиной месяцев.

Он отметил, что министерство авансирует в том числе закупку, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в стране нет резкого роста цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. Глава Минздрава заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. По его словам, компании подтверждают поставки препаратов на российский рынок.

Также Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.

лекарства льготники михаил мурашко


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Ещё на Gazeta.SPb
В Румынии погиб пилот при крушении спортивного самолета
Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Руднева
Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в России превышает ...
Финская железнодорожная компания перестанет принимать поезда из России
Жители Нью-Йорка шокированы ценами в продуктовых магазинах
В Понтонном нашли гранату времен ВОВ
В Тосно потушили пожар в многоквартирном доме
Автоэксперт рассказал о необычном способе выследить угнанную машину