Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в России превышает пятимесячную потребность

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что запас лекарств для льготных категорий граждан в России превышает потребность на пять с половиной месяцев.

Он отметил, что министерство авансирует в том числе закупку, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в стране нет резкого роста цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. Глава Минздрава заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. По его словам, компании подтверждают поставки препаратов на российский рынок.

Также Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.