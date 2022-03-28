«Ведомости»: в Минздраве занялись вопросом иностранных лекарств, не выпускающихся в России

&#171;Ведомости&#187;: в Минздраве занялись вопросом иностранных лекарств, не выпускающихся в России
В Минздраве занялись вопросом иностранных лекарств, не выпускающихся в России. Фото: Pixabay

В Министерстве здравоохранения России занялись сбором информации о лекарственных препаратах, которые не выпускаются в России и в дружественных странах.

Кроме сбора информации о лекарствах, не производящихся на территории РФ, было решено обсудить с регионами возможные варианты аналогов препаратов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое было направлено в регионы клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым.

Отмечается, что работу поручила вице-премьера России Татьяна Голикова. Представитель Минздрава также заявил, что письмо с соответствующими указаниями было отправлено.

Подобные меры принимаются для того, чтобы регионы в случае каких-то нарушений, например, логистики, заблаговременно знали, чем можно было бы заменить лекарство. При этом подчеркивается, что сейчас все фармацевтические производители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, и в ведомстве не видят оснований для беспокойства на счет дефицита какой-либо группы лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в случае отказа иностранных фармацевтических компаний от поставок лекарств в Россию страна может заняться производством собственных аналогов.

медицина минздрав Россия татьяна голикова фармацевтика


 

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