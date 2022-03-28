Эксперт рассказал, когда решится проблема с бумагой

Эксперт рассказал, когда решится проблема с бумагой
Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза. Фото: pixabay

Гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков рассказал, что рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения, а также нарушением производственных цепочек.

«Уже в первые дни после начала спецоперации на Украине остановил производство Светогорский ЦБК, расположенный в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией», – приводит его слова агентство «Прайм».

Из-за санкций предприятие утратило возможность использовать импортные химические реактивы и, вследствие этого, выпускать офисную бумагу под маркой SvetoCopy. Эксперт отметил, что в течение двух-трех недель распродавались складские запасы. Кроме того, были попытки наладить собственное производство бумаги аналогичного качества. Если эксперимент окажется удачным, цены смогут вернуться на прежний уровень.

Бумага для принтера резко подорожала в последние недели на фоне западных санкций против России. Россияне в социальных сетях массово жаловались, что цены в магазинах поднялись как минимум в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост цен на бумагу в будущем может вылиться в позитивную тенденцию вторичной переработки макулатуры, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

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