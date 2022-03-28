«Илона» принесла метели и снегопад в Петербург 28 марта

В первый день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная погода, мокрый снег, а затем и дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 28 марта, погоду в городе будет определять центральная часть североатлантического циклона «Илона». В связи с этим в городе ожидается облачная погода, мокрый снег, а затем и дожди.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 6-11 метров в секунду, его порывы будут достигать до 14-19 м/с. Температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов, по области 0…+5 градусов. Атмосферное давление будет падать, во второй половине дня начнёт расти.

Во вторник осадки постепенно прекратятся и похолодает.

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