Бушующий ветер повалил огромное дерево на проспекте Космонавтов

Бушующий в Петербурге ветер начал валить деревья. Большой ствол рухнул в Московском районе.

ЧП случилось вечером воскресенья, 27 марта, во дворе жилого дома на проспекте Космонавтов. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, большой ствол полностью перекрыл проход по пешеходной зоне. В результате обрушения никто не пострадал. По словам очевидцев, причиной случившегося стал сильный ветер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице в понедельник, 28 марта, ожидается ухудшение погоды: в городе сильный ветер и гололед. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность. Местами ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.