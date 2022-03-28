Бушующий ветер повалил огромное дерево на проспекте Космонавтов

Бушующий ветер повалил огромное дерево на проспекте Космонавтов
Дерево упало на проспекте Космонавтов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Бушующий в Петербурге ветер начал валить деревья. Большой ствол рухнул в Московском районе.

ЧП случилось вечером воскресенья, 27 марта, во дворе жилого дома на проспекте Космонавтов. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, большой ствол полностью перекрыл проход по пешеходной зоне. В результате обрушения никто не пострадал. По словам очевидцев, причиной случившегося стал сильный ветер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице в понедельник, 28 марта, ожидается ухудшение погоды: в городе сильный ветер и гололед. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность. Местами ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

новости СПб упавшее дерево


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проведет проверку после отравления ребенка наркотиками во Всеволожске
Бушующий ветер повалил огромное дерево на проспекте Космонавтов
В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров
В мире коронавирус подхватили более 480,8 млн человек
В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий
Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе
В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов
Ночью на улице Красных Партизан сгорела баня