Ветер и гололед: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в понедельник

В Северной столице в понедельник, 28 марта, ожидается ухудшение погоды: в городе сильный ветер и гололед. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Местами ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«На дорогах гололедица сложная обстановка», — говорится в сообщении.

Горожанам необходимо быть осторожными, стоит избегать высоких конструкций и щитов. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весна продолжает расстраивать петербуржцев минусовой температурой. В понедельник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -5 градусов.