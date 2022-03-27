Рабочая неделя начнется в Петербурге с -5 градусов и снега

В Петербурге все еще морозно. Фото: pexels.com

В Петербурге все еще морозно. Фото: pexels.com

Весна продолжает расстраивать петербуржцев минусовой температурой. В понедельник, 28 марта, столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Рабочая неделя начнется в городе с облачной с прояснениями погоды. Ночью и утром пройдет снег, в дневное время также ожидаются осадки, местами небольшие, преимущественно в виде мокрого снега.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем +1…+3.

Ветер восточный, юго-восточный, днем переходящий к юго-западному, западному умеренному. Атмосферное давление будет понижаться.

На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье 27 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 29 самолетов.