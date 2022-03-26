Из аэропорта Пулково 27 марта отменены или задержаны 29 рейсов

В воскресенье 27 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 29 самолетов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Хургады, Ургенча, Нур-Султана, Навои, Москвы, Симферополя, Мурманска, Геленджика, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Дубая, Алматы, Ярославля, Ульяновска, Брянска, Ларнаки, Воронежа, Курска, Намангана сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Стамбула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамидой». Мужчину задержали при попытке убежать от полицейских в петербургском аэропорту. 17 марта стало известно, что в розыск объявили организаторов преступной группы, действовавших в Петербурге и других регионах России с мая 2014 года по настоящее время.