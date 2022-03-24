В Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамидой»

В Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамидой»
Подозреваемого "взяли" в Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчину задержали при попытке убежать от полицейских в петербургском аэропорту Пулково.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, гражданина подозревают в мошенничестве, связанном с незаконной деятельностью межрегиональной «финансовой пирамиды».

Несколько дней назад, 17 марта стало известно, что в розыск объявили организаторов преступной группы, действовавших в Петербурге и других регионах России с мая 2014 года по настоящее время. Преступники завладели суммой в особо крупном размере.

20 марта, вечером, в Пулково задержали активного члена организованной преступной группы. Им оказался 80-ти летний мужчина. Он хотел скрыться от полиции и вылететь зарубеж. Оказалось, что пенсионер является руководителем дирекции финансовой пирамиды, действующей в Петербурге. Мужчина привлекал и агитировал горожан вступать в группу. Задержанный сам собирал деньги, а затем передавал их сыну — организатору ОПГ.

Помимо прочего 80-летний подозреваемый является акционером иностранной компании, расчетные счета которой использовались для принятия (перечисления) денег россиян, которые позднее похищались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян, имеющих банковские карточки, предупреждают об опасности. Деньги спишутся сразу.

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