Деньги спишутся сразу: россиян, имеющих банковские карточки, предупреждают об опасности

У злоумышленников появился новый способ, как ввести россиян в заблуждение.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что мошенники все чаще стали использовать специальные мобильные приложения. С помощью них можно подменить входящий номер на телефон родственников или знакомых потенциальных жертв. Так, обманутые россияне могут думать, что общаются с близкими, передает агентство «Прайм».

Стоит отметить, что на этом ушлость злодеев не кончается. Преступники используют технологии deep fake, подделывая свой голос на голос любого человека с большой степенью точности. В конце концов граждане даже не понимают, что стали жертвой афериста.

Помимо этого, как отметил Мясоедов, мошенники просят ни о чём не догадывающихся людей переводить им деньги на карту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенника в Ленобласти не хотел сдаваться. Его удалось задержать с перестрелкой.