Не хотел сдаваться: мошенника в Ленобласти задержали с перестрелкой

Мужчине предъявят обвинение за кражу, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что к оперативникам обратились местные жители Соснового бора.

Женщина заявила, что подозревает своего знакомого в краже «ювелирки» на 140 тысяч рублей. Позднее мужчину обвинил в мошенничестве еще один человек. По его мнению, тот занял у пострадавшего 92 тыс. рублей якобы для покупки окон, но позже не выходил на связь.

Задержать злоумышленника было не так-то просто.

«Увидев оперативников, он выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться. Когда сотрудники полиции почти настигли беглеца, он произвел в их сторону несколько выстрелов из пистолета «Глок». Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Фигурант получил ранение плеча и был задержан», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под угрозой ножа у петербуржца отобрали телефон, ювелирку и 5 банок консервов.