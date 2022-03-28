За выходные в Петербурге выпало 6 см снега, упали 2 светофора и 6 деревьев

За выходные в Петербурге выпало 6 см снега, упали 2 светофора и 6 деревьев
В пятницу из-за ухудшившейся погоды в городе объявляли «желтый» уровень опасности. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Зима решила напоследок отыграться.

Комитет по благоустройству Петербурга отметил, какие последствия непогоды зафиксированы в Северной столице.

В городе формировал погоду на выходных циклон. Вместе с ним пришел сильный ветер и снег. По информации Комблага, всего за два дня в городе на Неве выпало шесть сантиметров снежного покрова.

С 25 марта Комитет узнал о 16 сообщениях о происшествиях. В результате шквального ветра на земле оказались два светофора и шесть деревьев. Кроме того, в Колпино деревце вырвало с корнем.

Несколько остановок также не остались без внимания непогоды. Во Фрунзенском районе, на улице Димитрова ветер опасно наклонил остановку транспорта. На улице Лени Голикова в Кировском районе павильон потерял кровлю, а в Стрельне всю конструкцию и вовсе перевернуло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Илона» принесла метели и снегопад в Петербург 28 марта.

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