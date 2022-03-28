Бумажные книги в России подорожали на 10-20%

Резкий рост цен на книги в книжных магазинах связывают с подорожанием бумаги, цены на которую выросли почти на треть. Фото: unsplash

Резкий рост цен на книги в книжных магазинах связывают с подорожанием бумаги, цены на которую выросли почти на треть. Фото: unsplash

Подорожание бумаги и типографских услуг в России вызвало рост цен на книги в рознице. Стоимость увеличилась примерно на 20%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка книг в РФ. В издательской группе «Эксмо-Аст» заявили, что за последние цены холдинг увеличил цены на некоторые позиции на 15%, в целом же по рынку подорожание составило примерно 20%.

Резкий рост цен на книги в книжных магазинах связывают с подорожанием бумаги, цены на которую выросли почти на треть.

Сейчас фиксируется серьезный дефицит мелованной бумаги, из-за чего она в разы подорожала. Поэтому многие издательства стали ограничивать объемы выпуска книг, либо вовсе отказываться от него.

Участники рынка в настоящее время изучают возможность импорта материалов из Китая и Индии, но это может привести к снижению качества книг.

Кроме того, на подорожание влияет и рост цен на типографские услуги, который составил 30-50%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в РФ.