Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в РФ

В среднем цены снизились примерно на 9%. Фото: pexels

В среднем цены снизились примерно на 9%. Фото: pexels

Российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил о начале снижения стоимости строительных материалов в РФ.

По словам главы Минстроя, на российском рынке стройматериалов зафиксировано снижение стоимости. Вслед за металлом снижение наблюдается и по другим позициям.

«Везде идет снижение», — приводит слова Файзуллина РИА Новости.

Министр уточнил, что данная тенденция подтверждается данными в ГИС ФСЦ, где снижение фиксируется практически ежедневно. Он добавил, что в среднем цены снизились примерно на 9%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист оценил вероятность подорожания одежды. Это связано с меняющимися экономическими обстоятельствами, но недостатка предложения или выпадения ассортимента быть не должно.