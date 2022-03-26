Экономист оценил вероятность подорожания одежды

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что на рынке одежды возможен рост цен. Это связано с меняющимися экономическими обстоятельствами, но недостатка предложения или выпадения ассортимента быть не должно, считает эксперт.

По его словам, еще до начала ухода некоторых компаний с российского рынка предполагалось, что, из-за долларовой инфляции и роста цен на сырье, цены в массовом сегменте вырастут на 10-15%, а в «премиальном» — на 30%, сообщает агентство «Прайм».

При этом эксперт отметил, что большинство западных брендов одежды не полностью ушли из РФ, а заняли выжидательную позицию, так как все прекрасно хорошо понимают, что долю рынка тех, кто уйдет, быстро заберут конкуренты

Кроме того, рынок одежды уже три года испытывает сложности, и крупным сетям не очень хочется в дополнение к падающему общемировому спросу еще и потерять российские доходы.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории России прекратили свою работу, например, H&M и Nike. Mercedes-Benz и BMW остановили экспорт и заморозили производство, а компания iHerb не принимает новые заявки, также никак не купить продукцию Apple и Dell. Эксперт объяснил, что же будет с рынком в ближайшем будущем. Будет ли дефолт в 2022 году и какие товары лучше закупить уже сегодня.